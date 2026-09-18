Одиннадцатый пошел: на Восточной верфи спустили на воду краболов «Ламут»

На судостроительном предприятии Восточная верфь состоялась торжественная церемония спуска на воду рыбопромыслового судна проекта 03141 под названием «Ламут».
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