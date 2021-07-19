Российская газета

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Как не ошибиться при сдаче тестов на антитела к COVID-19

Так, исполнительный директор сети клиник "Семейный доктор" Эльвира Соколовская пояснила, что сегодня в России для определения коронавируса используются более 150 различных тест-систем, которые между собой делятся на количественные и качественные.

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