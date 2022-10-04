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Радимов: «Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше меня в команде не будет»

Радимов: «Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше меня в команде не будет»

Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов рассказал , что ближайшую неделю хотел бы отдохнуть дома и смотреть телевизор, так как у него накопилась большая усталость от работы.

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