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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Майгуров: «Мы готовы сделать «Гонку чемпионов» ежегодным событием, потому что видим, какой интерес она вызывает»

Гонка, в которой выступали как биатлонисты, так и лыжники, прошла в Рязани 4 и 5 января. «Мы готовы сделать «Гонку чемпионов» ежегодным событием, потому что видим, какой интерес вызывают эти соревнования.

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