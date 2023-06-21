Русская весна

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СРОЧНО: Диверсия на ж/д в Крыму

СРОЧНО: Диверсия на ж/д в Крыму

На железной дороге в Крыму очередная диверсия. На этот раз повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии, о чём сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

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