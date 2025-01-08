В США конфисковали две квартиры российского бизнесмена

Минюст США конфисковал две квартиры предпринимателя из РФ стоимостью $1,8 млн Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову.
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