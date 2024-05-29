Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    писать можно что угодно. но ракеты и беспилотники пролетают не замечая эти установки. а кто в живую следит за целями ...Россия начала ста...
  • Василий Топчий
    Посмотрим результаты работы. Пока фашистские БПЛ беспрепятственно пересекают границу.Россия начала ста...
  • Вовладар Даров
    Низкий поступок, нужно было Америки послать, тогда бы героями были, а так , как дети шкодливые!!!!КНДР отправила 15...

Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

Хакнем 23 марта легально пребывающие в РФ таджики в количестве трёх миллионов, проснулись в стране, где им абсолютно не рады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Николаев
не надо их нам , от слова совсем
Ответить
18 час.
В
Владимир
Пока Российские ВС будут защищать границу с Афганистаном, защищать будет некого - таджики в России вырежут всех русских.
Ответить
18 час.
Наталья Волкова
Ты наверное сам таджик, если так уверенно говоришь о намерениях таджиков. Надо бы обратить на тебя внимание органам, а не засланный ты казачок?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх