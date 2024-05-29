Хакнем 23 марта легально пребывающие в РФ таджики в количестве трёх миллионов, проснулись в стране, где им абсолютно не рады.
Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Николаев
не надо их нам , от слова совсем
Ответить
18 час.
В
Владимир
Пока Российские ВС будут защищать границу с Афганистаном, защищать будет некого - таджики в России вырежут всех русских.
Ответить
18 час.
Наталья Волкова
Ты наверное сам таджик, если так уверенно говоришь о намерениях таджиков. Надо бы обратить на тебя внимание органам, а не засланный ты казачок?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии