В Латвии ликвидировали производителя легендарной аудиоаппаратуры Radiotehnika

Основанный в 1927 году латвийский производитель звукового оборудования VEF Radiotehnika RRR прекратил свое существование в результате процесса ликвидации, начатого еще в ноябре 2024 года, передает информагентство LETA со ссылкой на данные сервиса Firmas.
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