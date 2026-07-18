Детсадовцы из Нелидово раскрасили асфальт

16 июля отмечается Всемирный день рисования на асфальте. Воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада №6 города Нелидово, вооружившись цветными мелками, превратили серый асфальт в пестрый холст.
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