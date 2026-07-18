Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Детсадовцы из Нелидово раскрасили асфальт

Детсадовцы из Нелидово раскрасили асфальт

16 июля отмечается Всемирный день рисования на асфальте. Воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада №6 города Нелидово, вооружившись цветными мелками, превратили серый асфальт в пестрый холст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии