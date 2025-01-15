Новая попытка наступления ВСУ в Курской области обернулась мощнейшим провалом. Военно-политический эксперт Яков Кедми назвал украинское фиаско следствием непрофессионализма командующих в Киеве.
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