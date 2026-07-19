Невролог: Главное решение при инсульте принимают близкие в первые минуты

Невролог Марина Петрова ежедневно сталкивается с последствиями инсульта у пациентов. Она часто советует близким: "Самое важное решение принимается не здесь, а дома - в первые минуты после того, как что-то пошло не так".
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