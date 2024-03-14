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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симон Эдер провел 500-ю гонку в карьере на Кубке мира. Больше только у Бьорндалена – 580

Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU). На прошлой неделе 41-летний Эдер пробежал спринт на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США), где занял 29-е место.

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