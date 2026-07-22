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Царьград

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Минстрой Оренбургской области начал приём заявлений на компенсации

Минстрой Оренбургской области начал приём заявлений на компенсации

Министерство строительства Оренбургской области запустило платформу для подачи заявлений на компенсации жителям Бугуруслана и Бугурусланского района за пострадавшее от июньского паводка жилье.

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