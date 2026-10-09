Минобрнауки предложило начислять до 25 баллов за высокие результаты ЕГЭ

Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Минобрнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым