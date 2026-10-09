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ИА Регнум

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Минобрнауки предложило начислять до 25 баллов за высокие результаты ЕГЭ

Минобрнауки предложило начислять до 25 баллов за высокие результаты ЕГЭ

Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Минобрнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ.

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