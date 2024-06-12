Стал известен размер карты в Assassin's Creed Shadows После недавнего показа игрового п...

Стал известен размер карты в Assassin's Creed ShadowsПосле недавнего показа игрового процесса Assassin’s Creed Shadows заместитель геймдиректора Ubisoft Quebec Саймон Лемей-Комтуа дал интервью издательству Video Games Chronicle и рассказал о размере карты грядущего приключенческого экшена в Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)