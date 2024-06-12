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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стал известен размер карты в Assassin's Creed Shadows После недавнего показа игрового п...

Стал известен размер карты в Assassin's Creed Shadows После недавнего показа игрового п...

Стал известен размер карты в Assassin's Creed ShadowsПосле недавнего показа игрового процесса Assassin’s Creed Shadows заместитель геймдиректора Ubisoft Quebec Саймон Лемей-Комтуа дал интервью издательству Video Games Chronicle и рассказал о размере карты грядущего приключенческого экшена в Японии.

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