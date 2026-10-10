Лантратова находится на связи с командой Меланьи Трамп по ситуации в Алешках

ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова находится на связи с командой первой леди США Меланьи Трамп по ситуации в Алешках.
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