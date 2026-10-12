В Красноярске пьяный мужчина напал на 9-летнюю девочку

Неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку в Красноярске. Он чуть не задушил ребенка. По предварительным данным, вечером в пятницу, 9 октября, в микрорайоне Солнечный незнакомец под градусом накинулся на маленькую девочку возле подъезда жилого дома.