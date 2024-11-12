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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ла Лиги Тебас о Пересе: «Он стал считать себя мессией в последнее время, сказал, что «Реал» хочет спасти футбол. Упрямый человек, хочет быть правым во всем»

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, опасается ли он проекта Суперлиги.  «Пока Флорентино руководит «Реалом», я буду беспокоиться и волноваться.

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