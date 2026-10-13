Российский дизель не дошел до США: танкер из России привез «старый» груз

Дональд Трамп объявил о согласии Владимира Путина начать поставки дизельного топлива на американский и мировой рынки, и сразу после этого информационное пространство взорвала новость о том, что первый танкер уже подходит к США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым