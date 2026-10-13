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Российский дизель не дошел до США: танкер из России привез «старый» груз

Дональд Трамп объявил о согласии Владимира Путина начать поставки дизельного топлива на американский и мировой рынки, и сразу после этого информационное пространство взорвала новость о том, что первый танкер уже подходит к США.

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