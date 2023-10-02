Реликвии Новодевичьего монастыря, сокровища полковых музеев и драгоценности Романовых

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин представил в Министерстве культуры РФ выставочные планы на 2024 год В Минкультуры состоялась очередная презентация планов федеральных музеев на следуюший год.
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