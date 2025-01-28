Трамп: баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются угрозой для США

Баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются катастрофической угрозой для США. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", передает ТАСС.
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