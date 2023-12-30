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Какого числа родился предатель Иисуса Иуда – 31 декабря или 1 апреля?

Какого числа родился предатель Иисуса Иуда – 31 декабря или 1 апреля?

Какого числа родился предатель Иисуса Иуда – 31 декабря или 1 апреля? Елена Галицкая Иуда Искариот – самый известный антигерой в христианстве, известный как тот, кто предал Иисуса Христа в обмен на 30 сребреников.

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