Какого числа родился предатель Иисуса Иуда – 31 декабря или 1 апреля? Елена Галицкая Иуда Искариот – самый известный антигерой в христианстве, известный как тот, кто предал Иисуса Христа в обмен на 30 сребреников.
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