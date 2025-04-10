Для петербуржцев сделали проще оформление ордера ГАТИ

Оформить ордер ГАТИ теперь можно в облегченном порядке. Об этом рассказали в пресс-службе инспекции. Правительство Северной столицы изменило правила благоустройства территории города, чем сделало проще процесс оформления ордера на производство земляных работ.
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