Почему социальные выступления во Франции, Италии и Албании нельзя считать одним движением? Вадим Самодуров в комментарии RTVI объяснил, чем отличаются требования мирных участников от целей погромщиков, и раскритиковал действия европейских властей.
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