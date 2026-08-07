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Живая Кубань

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Зеленский раскрыл, какие направления в зоне СВО собирается усилить

Зеленский раскрыл, какие направления в зоне СВО собирается усилить

Зеленский раскрыл, какие направления в зоне СВО собирается усилитьГлава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что провёл рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

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