ЧС скрывали от властей сутки. Как боролись с последствиями гидроудара, оставившего десятки домов Подольска без отопления

Хромушин: масштабы аварии на теплосетях в Подольске скрывали от властей сутки Власти Подмосковья не уведомили о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов.