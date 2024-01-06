ЧС скрывали от властей сутки. Как боролись с последствиями гидроудара, оставившего десятки домов Подольска без отопления

Хромушин: масштабы аварии на теплосетях в Подольске скрывали от властей сутки Власти Подмосковья не уведомили о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов.
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