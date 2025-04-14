Внимание! За что владельцам квартир «светит» срок

В случае сокрытия доходов от сдачи квартиры в аренду и обнаружения этого факта налоговыми органами, арендодателю придется не только возместить всю сумму неуплаченного налога, но и выплатить штраф за несвоевременное предоставление декларации, а также пени.
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