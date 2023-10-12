В храме Покрова Пресвятой Богородицы слободы Никольской пройдет Престольный праздник

14 октября (суббота) — Престольный день храма Покрова Пресвятой Богородицы сл. Никольской. Настоятель храма отец Георгий (Лукащук), прихожане сердечно приглашают всех горожан и селян разделить радость престольного торжества.
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