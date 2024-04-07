Приметы и поверья на 8 апреля подскажут, когда сажать картофель ClickioНаши предки считали, что 8 апреля, согласно приметам и поверьям, уже пора задумываться о сельскохозяйственных работах, в частности о посадке картофеля.
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