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Приметы и поверья на 8 апреля подскажут, когда сажать картофель

Приметы и поверья на 8 апреля подскажут, когда сажать картофель

Приметы и поверья на 8 апреля подскажут, когда сажать картофель ClickioНаши предки считали, что 8 апреля, согласно приметам и поверьям, уже пора задумываться о сельскохозяйственных работах, в частности о посадке картофеля.

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