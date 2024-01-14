Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. Местные власти уже ищут, куда упал боеприпасПо сообщению южнокорейского издания Yonhap, 14 января в 8 часов 58 минут по Московскому времени Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты неопознанного типа, которая, судя по отслеженной траектории, следовала в направлении Японского моря.