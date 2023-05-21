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Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на борт, пока она «не извинится перед народом»

Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на борт, пока она «не извинится перед народом»

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways не пустит президента Грузии Саломе Зурабишвили на борт своих самолетов после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг, заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили.

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