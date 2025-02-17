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Помощник Трампа Уолтц: США ждут от Киева возвращения вложенных средств

Помощник Трампа Уолтц: США ждут от Киева возвращения вложенных средств

Соединенные Штаты ждут от Киева возвращения вложенных средств. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала Fox News Майк Уолтц, помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

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