Одной из главных задач нового министра обороны РФ Андрея Белоусова является налаживание коммуникаций с Западом.
Буданов: Белоусов мирит Россию и Запад и достиг определенных успехов
Комментарии
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Сергей Андросов
У этого говноеда забыли спросить его мнение!
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16 час.
СК
Степан Капуста
А представьте-ка себе, что после утраты США гегемонии (краха мировой валюты) России и США нечего будет делить, поскольку США будут в состоянии контролировать только страны своего континента, а мы - восточную Европу. А вот с китайцами и нам и им придется бороться. Совместно, как ни странно. Такой расклад на ближашие 25 - 40 лет.
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7 час.
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