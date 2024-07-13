Буданов: Белоусов мирит Россию и Запад и достиг определенных успехов

СК

Степан Капуста

А представьте-ка себе, что после утраты США гегемонии (краха мировой валюты) России и США нечего будет делить, поскольку США будут в состоянии контролировать только страны своего континента, а мы - восточную Европу. А вот с китайцами и нам и им придется бороться. Совместно, как ни странно. Такой расклад на ближашие 25 - 40 лет.