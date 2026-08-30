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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимова о выражениях лица на корте: «В 17 лет после «Ролан Гаррос» увидела фотографии и была в ужасе»

Аманда Анисимова рассказала, как относится к своим эмоциональным выражениям лица на корте. – Видети ли вы в интернете эдиты, где собраны ваши выражения лица во время матчей? Что вы об этом думаете? – Да.

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