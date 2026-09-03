Sony Pictures выпустят киноадаптацию «Рамаяны»

Фильм «Рамаяна» (Ramayana, 2026) режиссера Нитеша Тивари («Дангал») выйдет в зарубежный прокат 6 ноябряФильм «Рамаяна» (Ramayana, 2026) режиссера Нитеша Тивари («Дангал») выйдет в зарубежный прокат 6 ноября, сообщает The Hollywood Reporter.
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