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Sony Pictures выпустят киноадаптацию «Рамаяны»

Фильм «Рамаяна» (Ramayana, 2026) режиссера Нитеша Тивари («Дангал») выйдет в зарубежный прокат 6 ноябряФильм «Рамаяна» (Ramayana, 2026) режиссера Нитеша Тивари («Дангал») выйдет в зарубежный прокат 6 ноября, сообщает The Hollywood Reporter.

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