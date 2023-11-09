Суд в Петербурге объяснил, когда можно не платить за платную парковку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября, ФедералПресс. Петроградский районный суд Петербурга считает, что автомобилист не обязан оплачивать платную парковку, если должностные лица не обустроили ее надлежащим образом − со всеми знаками и разметками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)