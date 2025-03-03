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В Госдуме заявили о неожиданном ступоре для ЕС после победы Трампа на выборах

В Госдуме заявили о неожиданном ступоре для ЕС после победы Трампа на выборах

Победа президента США Дональда Трампа на выборах главы государства стала большой неожиданностью для подавляющего большинства глав стран Евросоюза (ЕС), которые очень долго верили, что у власти останется администрация предыдущего президента Джо Байдена.

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