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Крымская газета

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Крымчанин пытался подкупить сотрудника ФСБ за 1,2 млн рублей

Крымчанин пытался подкупить сотрудника ФСБ за 1,2 млн рублей

Жителя Феодосии осудят за попытку подкупить сотрудника ФСБ, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

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