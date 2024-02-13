Американский генерал Браун: после слов Трампа о НАТО доверие к США под угрозой

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун предупредил, что доверие к лидерству Вашингтона в мире находится под угрозой из-за заявлений Дональда Трампа о том, что он будет поощрять потенциальные атаки России на страны НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в оборону.