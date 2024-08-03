Названы специальности с самыми высокими зарплатами в России

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Самые высокие зарплаты в России получают специалисты IT-отрасли и сварщики, показало новое исследование сервиса Headhunter"Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей – в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране", – сообщили РИА Новости в компании.