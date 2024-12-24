Президент Грузии Саломе Зурабишвили угрожает властям страны госпереворотом. Но съезжать из дворца все-таки придется...

Власти Грузии может быть свергнуты, если до 29 декабря в стране не пройдут внеочередные парламентские выборы, предупредила действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили за пять дней до момента, когда она должна по закону освободить резиденцию главы государства.
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