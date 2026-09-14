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Царьград

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71% нижегородцев уволятся ради жилищной поддержки от работодателя

71% нижегородцев уволятся ради жилищной поддержки от работодателя

Результаты опроса, организованного рекрутинговой компанией из России совместно со страховым бизнесом, показали: 71% трудоустроенных жителей Нижнего Новгорода согласны уйти к другому работодателю, если тот предложит корпоративную жилищную программу.

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