Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при нынешнем сроке нового главы США разговаривали только один раз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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