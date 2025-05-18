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Добрый Мир

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Украина готовится остаться ни с чем. Решения будут принимать Россия и США

Украина готовится остаться ни с чем. Решения будут принимать Россия и США

Россия и США будут согласовывать условия прекращения конфликта на Украине без учета позиции Киева, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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