Microsoft отключает облачные сервисы в России

Тут недавно радовались (зачем то), что Microsoft передумал уходить из России.Microsoft начал отключать российских корпоративных пользователей от своих облачных продуктов в РФ, сообщает "Софтлайн" (ГК Softline) в телеграм-канале, посвященном отключению иностранных облаков.