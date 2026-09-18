ВСУ бросают тела погибших в районе Славянска и Краматорска, рассказал медик

Эвакуационные группы ВСУ на славянско-краматорском направлении не успевают провести эвакуацию тел погибших украинских военнослужащих и бросают трупы на позициях, рассказал медик бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса «Южной» группировки войск с позывным Шуруп.
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