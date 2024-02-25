На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло 25 февраля на северо-западе КНР. Его зафиксировали в 12:15 — 7:15 по московскому времени возле уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района.
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