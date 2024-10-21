Постпредство Ирана: США понесут ответственность в случае атаки Израиля

Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций проинформировало о том, что Соединённые Штаты Америки окажутся ответственны за гибель гражданского населения в том случае, если Тегеран окажется атакован израильскими Вооружёнными силами.
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