Политика как он...
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Политика как она есть

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Политик Царев: 9 мая станет «точкой бифуркации» в урегулировании украинского конфликта

Политик Царев: 9 мая станет «точкой бифуркации» в урегулировании украинского конфликта

Экс-депутат Верховной Рады Украины, политик Олег Царев в эфире телеканала «Царьград» обозначил «точку бифуркации» в урегулировании украинского конфликта, отметив, что главная интрига состоит в том, пойдет ли парламент Украины против Владимира Зеленского.

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