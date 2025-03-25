Политик Царев: 9 мая станет «точкой бифуркации» в урегулировании украинского конфликта

Экс-депутат Верховной Рады Украины, политик Олег Царев в эфире телеканала «Царьград» обозначил «точку бифуркации» в урегулировании украинского конфликта, отметив, что главная интрига состоит в том, пойдет ли парламент Украины против Владимира Зеленского.
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