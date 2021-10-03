Комсомольская правда

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Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах*

Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах*

Кабульское декольте 23-летняя Мушган Ахмади, одетая в строгий исламский костюм, прикладывает к скрывающейся под мешковатой одеждой стройной фигуре шикарное платье со смелыми, по местным меркам, голыми плечами и по-настоящему отважным декольте.

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